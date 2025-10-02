Close Menu
الخميس, 2 أكتوبر
الجيش المالي يعلن شن غارات على مواقع لجماعات مسلحة في الشمال

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أعلنت هيئة الأركان العامة للجيش المالي، أنها نفذت غارات جوية على مواقع لجماعات وصفتها بـ”الإرهابية”، في مناطق بجنوب البلاد.

وأوضحت الهيئة في بيان أن الغارات أسفرت عن تدمير العديد من المواقع التي تشكل قواعد لوجستية وعملياتية للجماعات المذكورة، مؤكدة أن هذه العملية تندرج في إطار الاستراتيجية الهجومية الهادفة إلى مواصلة الضغط على الجماعات الإرهابية من خلال عمليات استباقية ودقيقة وتحييدية.

وأضاف البيان أن “القوات المسلحة المالية تجدد التأكيد على التزامها بملاحقة وتحييد ما وصفتهابـ”الجماعات الإرهابية المسلحة” في جميع أنحاء التراب الوطني”.

وتزايدت منذ، منذ يناير 2025، العمليات العسكرية والهجمات المتبادلية بين القوات المسلحة المالية، وبعض الجماعات المسلحة الناشطة في شمال مالي، وأدت هذه العمليات إلى عدة خسائر بين الطرفين.

