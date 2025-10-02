قالت وزارة التنمية الحيوانية إن المصالح البيطرية التابعة لها، سجلت حتى يوم 1 اكتوبر، ما مجموعه 10بؤر لحمى الوادي المتصدع موزعة على 8 مقاطعات تتبع لخمس ولايات.

وأضافت في بلاغ لها أنها هذه البؤر موزعة على ولايات الحوض الشرقي (تمبدغه) الحوض الغربي (لعيون وتامشكط) ولبراكنة (بوتلميت ومكطع لحجار وبوكي) وترارزة (روصو) وتكانت (تجكجة).

وأشار إلى المصالح البيطرية قد باشرت الرصد المبكر لهذا المرض ،ابتداءا من شهر أغسطس الماضي عبر تجهيز 32 قطيعا كاشفا من المجترات الصغيرة، في المناطق الرطبة على كافة التراب الموريتاني مما مكن من اكتشاف بؤرتي مكطع لحجار وتامشكط.

وأكدت أنه عند ظهور أول بؤرة، رفعت المصالح المركزية و الجهوية للوزارة درجة اليقظة وزادت من عمليات الرصد والتتبع والابلاغ السريع، وأخذ العينات وإرسالها على وجه السرعة إلى المختبر المرجعي في انواكشوط لتأكيد الاشتباه أو نفيه.

وأضافت أنها شددت الرقابة والتفتيش على المسالخ و فضاءات الذبح، كما قامت المصالح الفنية بحملات تحسيس للمواطنين عبر وسائل الاعلام بخطورة هذا المرض وطرق انتقاله والوقاية منه.

ودعت المواطنين تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات المريضة أو النافقة، وتسخين الالبان وطبخ اللحوم جيدًا، و استخدام وسائل الحماية عند التعامل مع الحيوانات، والإبلاغ الفوري عن أي حالات نفوق أو أية أعراض تشي بهذا الوباء، واتخاذ تدابير الوقاية للحيوانات من لسع البعوض عبر استعمال مبيدات الحشرات