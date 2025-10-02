Close Menu
الخميس, 2 أكتوبر
24/24 :
وزارة النقل تمهل ملاك السيارات 3 أشهر لاستبدال البطاقات الرمادية

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أمهلت وزارة التجهيز والنقل، المواطنين الذين تحمل سياراتهم بطاقات رمادية قديمة غير مؤمنة، ثلاثة أشهر لاستبدالها ببطاقات رمادية بيومترية.

وقالت الوزارة في بلاغ لها أنها ستطور منصة إلكترونية لتسهيل هذه الإجراءات، وتقريب الخدمة من المواطن، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة وتسريع عملية استبدال الوثائق.

ودعت الوزارة المعنيين إلى التوجه إلى المصالح الفنية بإدارة النقل من أجل استبدالها ببطاقات سياراتهم القديمة بأخرى مؤمنة خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر إبتداءا من فاتج أكتوبر.

وأكدت أن هذا الإجراء يأتي ‎في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتأمين وثائق النقل وخاصة إفادات ترقيم السيارات (البطاقات الرمادية).

موري نت
