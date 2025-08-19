Close Menu
الثلاثاء, 19 أغسطس
وزارة التجهيز و النقل تنشئ طريقا موازيا عند معبر تويجكجيت

أحمدُ ولد الحسنبواسطة
أعلنت وزارة التجهيز والنقل إنشاء طريق موازٍ عند معبر اتويجگجيت، على الطريق الوطني رقم 3 (طريق الأمل ـ قرب صنكرافة). وذلك بعد أن غمرته مياه الأمطار الأخيرة.
وقالت الوزارة في منشور لها، إن هذا الطريق الموازي يأتي ضمانًا لانسيابية حركة المرور والحفاظ على سلامة الجميع .
وأضافت الوزارة أنه سيتم الشروع في بناء عبارة مائية متعددة الخلايا ، مع انتهاء موسم الخريف بدلًا من المعبر الحالي ، بما يضمن حلاً نهائيًا وفعّالًا لهذه الإشكالية.
ودعت الوزارة كافة مستخدمي الطريق إلى توخي الحيطة والحذر واتباع إرشادات الفرق المشرفة على تنظيم حركة المرور.
