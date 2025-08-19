أعلنت وزارة التجهيز والنقل إنشاء طريق موازٍ عند معبر اتويجگجيت، على الطريق الوطني رقم 3 (طريق الأمل ـ قرب صنكرافة). وذلك بعد أن غمرته مياه الأمطار الأخيرة.

وقالت الوزارة في منشور لها، إن هذا الطريق الموازي يأتي ضمانًا لانسيابية حركة المرور والحفاظ على سلامة الجميع .