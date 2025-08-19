قال تقرير صادر عن وزارة المالية والميزانية السنغالية، إن عجز الميزانية في السنغال بلغ 34,7 بالمائة من الهدف السنوي مع نهاية يونيو الماضي، وهو ما يعادل 588,3 مليار فرنك إفريقي (896,7 مليون أورو)، من أصل توقعات حددت بـ 1695,9 مليار فرنك إفريقي (2,58 مليار أورو).

وأوضح التقرير أن التمويلات المعبئة، التي بلغت 2247,8 مليار فرنك إفريقي (3,43 مليار أورو)، مكنت من تغطية نفقات الخزينة وعجز الميزانية، الذي بلغ في مجموعه 2078,8 مليار فرنك إفريقي (3,17 مليار أورو)، بمعدل تغطية بلغ 1,08.

وأضاف المصدر ذاته أن نفقات الميزانية العامة بلغت، مع نهاية يونيو، 2814,6 مليار فرنك إفريقي (4,29 مليار أورو)، أي ما يمثل 41,9 بالمائة من التوقعات الواردة في قانون المالية المعدل.

وأشار إلى أن المداخيل بلغت، من جهتها، 2226,3 مليار فرنك إفريقي (3,39 مليار أورو)، أي ما يقارب نصف الهدف السنوي المحدد في 4668,9 مليار فرنك إفريقي (7,12 مليار أورو).

كما سجل التقرير زيادة بنسبة 3,3 بالمائة في كتلة الأجور، التي ارتفعت إلى 724,1 مليار فرنك إفريقي (1,10 مليار أورو)، إلى جانب معدل تنفيذ بلغ 31,8 في المائة بالنسبة للاستثمارات الممولة من الموارد الداخلية (186,6 مليار فرنك إفريقي، أي حوالي 284,5 مليون أورو)، و395,3 مليار فرنك إفريقي (603 ملايين أورو) للاستثمارات الممولة من موارد خارجية.