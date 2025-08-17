قال رئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، زين العابدين ولد الشيخ أحمد، إنه اتصل بوزير الطاقة وقد تعهد له بتوفير مولد كهربائي لمقاطعة كرو في القريب العاجل، مما سيسمح بحل جميع المشاكل التي تعاني منها المقاطعة، بما فيها مشاكل المستثمرين الاقتصاديين في مجال الزراعة.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من المنشآت والمشاريع الزراعية في مدينة كرو صحبة والي لعصابة أحمدو عداهي اخطيره.

وأصاف أن زيارة هذه المشاريع مكنت من التحدث مع المزارعين وطرح مشاكلهم، كنقص خبرات المزارعين، حيث تعهد القطاع خاص بتكوين خمس أو عشرة أشخاص في روصو ، مما سيمكنهم من تحقيق نتائج إيجابية في المستقبل.

وأشاد رئيس اتحاد أرباب العمل بمستثمري ومزارعي ولاية لعصابه الذين حققوا الإكتفاء الذاتي لولايتهم وتصدير الخضروات للولايات المجاورة، إلى جانب تصدير بعض المنتجات إلى أوروبا.

وتجول الوفد في مصنع الأعلاف، حيث قدم لهم القائمون على المصنع شرحا حول العراقيل التي تحول دون بدء تشغيله.

وتعهد رئيس الاتحاد بالعمل على إزالة هذه العراقيل مع الجهات المعنية، كما استمع الوفد إلى شروح من طرف القائمين على مشروع المبروك الزراعي و تقاده الواسعة حول أهمية هذه المشاريع والتحديات التي تواجهها .