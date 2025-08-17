أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن مصالح الرصد الجوي التابعة لها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ولله الحمد تساقطات مطرية على مناطق متفرقة في ثمان ولايات من الوطن هي: الحوض الشرقي ، لعصابه، كوركول، لبراكنه، أترارزه، تكانت، كيدي ماغه، وإينشيري وذلك على النحو التالي:

الولاية المقاطعة القرية الكمية بالملمتر

الحوض الشرقي:

النعمة:

حاسي البركه 80 ملم

طيبة أهل سيد أعلي 68 ملم

العداله 50 ملم

مفتاحه 2 50 ملم

كنار 47 ملم

زمزم 15 ملم

عرش أهل سيدي يالا 13 ملم

جيكني:

أمزيريكه 50 ملم

حاسي الخالفه 45 ملم

بولكلال 40 ملم

أقليك أهل أمحمد 35 ملم

قصار أهل أحميده 30 ملم

أقليك أهل مودي باب 25 ملم

تيشيليت لكور 20 ملم

فينيه 20 ملم

أقليك أهل أمبيريك محمد 19 ملم

أهل شريكي جده 18 ملم

دجيكني 10 ملم

بلد طيب أهل عبدلله ول جدو 08 ملم

لعصابه:

كيفه:

أبنابه 40 ملم

الرشيد 25 ملم

تيثيت 21 ملم

فنتيلي 20 ملم

أقليك أتفاقات 10 ملم

بومديد:

لمنيكعه 25 ملم

سهول 25 ملم

لمحامل 20 ملم

الزيره 18 ملم

الجامع 07 ملم

الرك 05 ملم

الكنبه 02 ملم

كنكوصه:

كارلا بيري 30 ملم

كويه 25 ملم

مودي ملال 20 ملم

دجولا 16 ملم

هامد 10 ملم

طفره بودر 05 ملم

طفره اكريديد 05 ملم

تناها 04 ملم

باركيول:

ديسكي 2 80 ملم

آكواتيل 65 ملم

دقفك 60 ملم

كريكل 45 ملم

التجمع ماقه 40 ملم

أهل أعبيد لا 30 ملم

كدان 30 ملم

لعويسي 13 ملم

كوركول:

مقامه:

كمبو 24 ملم

تاكه 15 ملم

ضــو 14 ملم

صانيى 04 ملم

كيهيدي:

توفوندى سيفى 27 ملم

كارلي 25 ملم

التجمع 25 ملم

كيهيدي 12 ملم

لكصيبه:

ول رامي 97 ملم

لكصيبه 40 ملم

بتانكل 40 ملم

أجريكايه 40 ملم

أمبود:

آكويده 105 ملم

العداله 100 ملم

سد فم لكليته 90 ملم

باشات ول بقرو 82 ملم

راص أوشكش 80 ملم

كواتيل 80 ملم

أمزيريكت أهل الحسن 75 ملم

خظارت لحسي 65 ملم

أدباي البطحه 65 ملم

فرع لادم 63 ملم

الحامظيه 61 ملم

فم لكليته 59 ملم

لحرج 45 ملم

لمبيديعات 45 ملم

سيليوه 1 44 ملم

دلغه 42 ملم

كوب أهل اليماني 42 ملم

لمبيرات 42 ملم

أهل حوري 40 ملم

ركنه 1 40 ملم

ركنه 2 35 ملم

أمزيريكه 32 ملم

أمبود القديم 30 ملم

دواش 30 ملم

أشكاطه 30 ملم

إديش 25 ملم

دار السلامه 25 ملم

كراع أجمل 22 ملم

إدواش 21 ملم

جداها 20 ملم

كوب أهل دجاي 20 ملم

أمبود 15 ملم

النعيم 15 ملم

لمسيكم 15 ملم

لمطاوله 13 ملم

أنيان 11 ملم

أمسيكم 10 ملم

كوب أهل كريد 10 ملم

أهل سالم 04 ملم

مونكل:

أتويزكره 80 ملم

جده 75 ملم

الراحه 75 ملم

بوكدره 70 ملم

لفريع 65 ملم

أدي أشرك 55 ملم

سوداره 45 ملم

بوذروه 35 ملم

لكيره 35 ملم

التجمع أفدجار 30 ملم

أزكيلم 30 ملم

نيبم 30 ملم

الحله 25 ملم

واد البركه 22 ملم

بوكول 20 ملم

ميت البير 10 ملم

أنوملي 10 ملم

جاطل 3 10 ملم

ميت البطحه 09 ملم

مونكل 07 ملم

لبراكنه :

مكطع لحجار:

واد أمور 30 ملم

بيرلت إدينب 20 ملم

المشروع 15 ملم

أشويف 11 ملم

بابابى:

سينبو صوبه 50 ملم

بلال أوركول 40 ملم

هيرنبار 25 ملم

تادجوكل 25 ملم

النتكه 10 ملم

صولا 10 ملم

بلاوه 10 ملم

بابابى 06 ملم

عبد لله دجيري 05 ملم

أمبان:

لبير 35 ملم

لمقبدد 35 ملم

بيرل كودي 20 ملم

جخ أهل فرجو 10 ملم

الترارزه:

كرمسين:

بوحجره 33 ملم

داره 30 ملم

أبدن 30 ملم

النخله 26 ملم

دجاكو 24 ملم

كرمسين 17 ملم

أمبلل 10 ملم

أندرينايه 08 ملم

ديك نور 02 ملم

روصو:

ربينة بلعمش 34 ملم

أرقيوات 23 ملم

جيكين 20 ملم

جدر المحكن 12 ملم

روصو 08 ملم

بغداد 07 ملم

أبي تلميت:

تنيارك 55 ملم

عرفات 31 ملم

الخاطر 27 ملم

المتيسر 25 ملم

صالحيه 21 ملم

أبي تلميت 19 ملم

صونداج أهل أحمد عيشه 11 ملم

أنتيشط 08 ملم

إجناون 07 ملم

العكريش 07 ملم

التيكان:

التيكان 36 ملم

اللكات 21 ملم

المقام 15 ملم

عماره 15 ملم

أشباريه 12 ملم

لكصيبه 2 11 ملم

تكانت:

المجرية:

عين الخشبه 55 ملم

آكويده 21 ملم

فم الكوز 20 ملم

المجريه 20 ملم

أنتيتام 20 ملم

لتفتار 18 ملم

أركينت أهل خيده 18 ملم

سلنبو 17 ملم

المشرع 15 ملم

وراب 15 ملم

آكنيكر 15 ملم

العداله 14 ملم

لكريع 12 ملم

أنبيكه 10 ملم

السياسه 03 ملم

أشرم 01 ملم

كيدي ماغه:

ول ينج:

فرع الكتان 25 ملم

لعبلي 21 ملم

راص الفيل 16 ملم

حاسي البكره الواد 10 ملم

لحرج دجام دجام 09 ملم

عـــرة أهل خي 06 ملم

غابو:

دجيكنتورو 61 ملم

أمباله دار النعيم 36 ملم

واد النعاج 25 ملم

أمباله المركز 13 ملم

المسلم 2 12 ملم

كدجيول 1 11 ملم

برودي 11 ملم

دجيكوني 07 ملم

سيليبابي:

حاسي لعطش 20 ملم

تاشوط 05 ملم

ول بني 04 ملم

ومبو:

دجاريبه 30 ملم

أينشيري:

أكجوجت:

تابرنكوت 29 ملم

لخياطه 11 ملم

أسميعه 05 ملم