أعلنت الرئاسة الموريتانية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، سيشارك في قمة تيكاد 9 باليابان تلبيةً لدعوة رسمية من رئيس الوزراء الياباني.

وتستعد مدينة يوكوهاما اليابانية لاحتضان الدورة التاسعة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا (تيكاد 9) خلال الفترة من 20 إلى 22 غشت الجاري، بمشاركة قادة أفارقة وشركاء دوليين ومؤسسات تمويل وتنمية.

ويُعقد المؤتمر تحت قيادة الحكومة اليابانية وبالشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي ومفوضية الاتحاد الإفريقي.

وأُطلق مسار تيكاد عام 1993 كمنصة متعددة الأطراف لتعزيز «الملكية الإفريقية» ومبدأ الشراكة المتوازنة في قضايا التنمية. ومنذ ذلك الحين تحول إلى موعد دوري لصياغة توجهات عملية في مجالات الاقتصاد الاجتماعي، والحوكمة، وبناء السلام، والصحة والتعليم، والبنيات التحتية، مع متابعة تنفيذية عبر اجتماعات وزارية ودورات متابعة.

وقد شكّل انعقاد تيكاد 6 في نيروبي عام 2016 أول دورة تُنظَّم على أرض إفريقية، في إشارة قوية إلى ترسيخ البعد الإفريقي في قيادة الأجندة التنموية.

من المنتظر أن تتركز المخرجات حول: تسريع الاستثمار المنتج وخلق الوظائف عبر شراكات القطاعين العام والخاص وتمويلات ميسرة ومختلطة.

ـ الأمن الغذائي والابتكار الزراعي وسلاسل الإمداد.

ـ الطاقة النظيفة والانتقال العادل وبناء اقتصاد منخفض الكربون.

ـ الصحة والنظم الصامدة بعد دروس الجائحة، والتعليم والتكوين المهني للشباب.

ـ السلم والأمن ودعم قدرات حفظ السلام والوقاية من النزاعات.