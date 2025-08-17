أفاد مسؤولون سنغاليون أن نحو 30 شخصا لقوا مصرعهم في حوادث مرورية خلال مشاركتهم في “ماكال طوبى”، وهو احتفال ديني سنوي يحج فيه أتباع إحدى الطرق الصوفية إلى مدينة طوبى التي تعد مقدسة بالنسبة اليهم.

وقال جهاز الإطفاء الوطني في السنغال في بيان، إن عدد الوفيات في هذه المناسبة الدينية ارتفع بشكل حاد مقارنة بعام 2024، عندما توفي 16 شخصا.

وقال يتما دياي، رئيس قسم العلاقات العامة في جهاز الإطفاء الوطني، إنه تم تسجيل 33 حالة وفاة مرتبطة بالاحتفال الديني الكبير الذي أقيم هذا العام يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين.

وأضاف أن الجهاز تعامل مع 341 حادثا مروريا وسبعة حرائق وقدم الرعاية الطبية ل571 مريضا، كما قام بتوزيع 2,685,000 ليتر من المياه على الحجاج والجمهور.

وعزت السلطات ارتفاع الوفيات بسبب حوادث المرور هذا العام إلى السرعة الزائدة والقيادة “المتهورة” والانزلاقات على الطرق بسبب الأمطار.

ويتوجه اتباع الطريقة المريدية خلال “المغال الكبير” إلى مدينة طوبي في وسط السنغال، لاحياء ذكرى نفي سلطات الاستعمار الفرنسي لمؤسس الطريقة الشيخ أحمدو بمبا امباكي عام 1895.