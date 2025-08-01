أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط، أمس الخميس عن إنشاء اتحادية للطاقة والكهرباء، بإشراف من وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد، في مقر اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، بحضور رئيس الاتحاد وفاعلين اقتصاديين ومهنيين في قطاع الطاقة.



وجاء في أهداف الاتحادية المعلنة في حفل إطلاقها: المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة في مجال الطاقة، ودعم سياسة التحول الوطني في مجال الطاقة وتنويع مصادر الإنتاج.



وفي هذا السياق أعرب وزير الطاقة عن تطلعه لأن تسهم الاتحادية في “تعزيز وتقوية قدرات شركات القطاع الخاص وتطوير مهاراتها وتكوين الكادر البشري الوطني وتعزيز المحتوى المحلي”.



ووعد الوزير أن تكون الاتحادية الجديدة “ركيزة قوية لدعم قطاع الذي يعتبر قطاعا استراتيجيا وحيويا لتنمية بلدنا” وفق كلمة ألقاها بمناسبة إنشاء الاتحادية.



وتهدف الاتحادية التي تحمل اختصارا باسم FEMELEC كذلك وفق إعلانها إلى تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل ونقل المعرفة، وتعزيز التعاون مع الأوساط الأكاديمية وتطوير الكفاءات الوطنية.



وأوضح رئيس اتحاد أرباب العمل زين العابدين ولد الشيخ أحمد أن تأسيس الاتحادية الجديدة يأتي لمواكبة سياسة الحكومة في تحقيق الكهربة الشاملة بحلول 2030، وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء، ودعم طموح الدولة في أن تصبح “مركزًا إقليميًا للطاقة المتجددة والنظيفة ولاعبًا رئيسيًا في إفريقيا وخارجها