وقعت الحكومة الموريتانية، اليوم الخميس؛ اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص تتعلق بمشروع المركب الزراعي الصناعي لإنتاج السكر في فم لگليتة، بقيمة استثمارية تبلغ 446 مليون دولار.

جرى التوقيع بمباني وزارة الاقتصاد، وشارك فيه كل من وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد بوه، ووزير الزراعة والسيادة الغذائية أمم بيباته.

وتهدف الاتفاقية، وفق ما أعلن عنه بشكل رسمي، إلى “تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة السكر في موريتانيا، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال ثلاث سنوات”.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد بوه، إن “المشروع سيوفر عملات صعبة كانت تُصرف على استيراد السكر”.

في حين أوضح المدير العام للشركة الموريتانية للسكر ومشتقاته، محمد تقي الله ولد الشيخ بوي، أن “المرحلة الأولى ستغطي 63% من الاستهلاك المحلي، بالاستفادة من مساحة زراعية قدرها 17 ألف هكتار وسعة مائية تصل إلى 500 مليون متر مكعب”.