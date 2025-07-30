أوقفت الشرطة الموريتانية، مساء اليوم الأربعاء؛ عددًا من طلاب مدرسة نواكشوط للأعمال(NBS) بعد دخولهم في اعتصام مفتوح داخل مبنى الكلية، احتجاجًا على ما وصفوه بـ”قرارات غير عادلة” تهدد مستقبلهم الأكاديمي.

وكان الطلاب قد بدؤوا اعتصامهم منذ مساء الخميس الماضي؛ مطالبين بمراجعة قرارات أكاديمية اعتبروها “جائرة”، حيث قالوا في بيان توضيحي إن “الإدارة قررت رسوب عدد منهم رغم نجاحهم في معظم المواد، مؤكدين أن الإجراءات التي تم اتخاذها لم تكن معروفة لهم مسبقًا”.

وأشار البيان إلى أن بعض الطلاب أُجبروا على إعادة السنة كاملة بسبب مادة واحدة، على الرغم من نجاحهم في بقية المقررات، فيما اعتبر آخرون راسبين رغم اجتيازهم لمستويات دراسية أعلى خلال الفصل الثاني، وهو ما يناقض -حسب البيان- ما أكده مسؤولو المؤسسة سابقًا بشأن احتساب التحسن الأكاديمي والتراكم بين الفصول.

واتهم الطلاب الإدارة بعدم “توضيح نظام التقييم وشروط النجاح والرسوب منذ بداية السنة، مؤكدين أنهم تفاجأوا بقرارات لم يتم إبلاغهم بها بشكل رسمي أو مسبق، وهو ما اعتبروه “ظلماً واضحاً” لطلاب اجتهدوا وحققوا نتائج إيجابية.

في المقابل، أصدرت إدارة المدرسة بيانًا أكدت فيه أن “نظام البكالوريوس المطبق يعتمد معايير واضحة أُبلغ بها الطلاب منذ البداية عبر دليل الطالب ولقاءات توجيهية”.

وقالت الإدارة إن “الانتقال يشترط الحصول على 50% في المواد الأساسية، و40% في الإلزامية، وكل من استوفى ذلك نجح دون استثناء”.

وأضافت أن مجموعة محدودة من الراسبين – بينهم من لديهم غيابات – قامت باقتحام المؤسسة والاعتداء على عمال الأمن وتخريب ممتلكات، مؤكدة امتلاك أدلة مصورة على ذلك.