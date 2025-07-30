قال مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد ولد بنان، إن “موريتانيا حققت إنجازات ملموسة في مكافحة الاتجار بالبشر، عبر منظومة تشريعية وآليات وطنية شاملة للوقاية والحماية” وفق قوله.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، اليوم الأربعاء؛ في نواكشوط.

وأوضح المفوض أن من بين هذه الآليات الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، وآلية وطنية لتحديد وتوجيه الضحايا، ومحكمة متخصصة، ومكتب مركزي تابع للأمن الوطني، إضافة إلى بدء تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2024–2025).

وكانت موريتانيا قد قابلت بارتياح في وقت سابق ما ورد في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول الاتجار بالبشر (أبريل 2023 – مارس 2024)، الذي أبقاها ضمن قائمة “المستوى الثاني بدون مراقبة”.

وحصلت موريتانيا حينها على هذا الموقع في التقرير الأمريكي لعام 2023، وهو ما أخرجها من القائمة السوداء، وسمح لها بالمبادلات التجارية مع الولايات المتحدة والحصول على التمويلات الأمريكية.