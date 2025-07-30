دعت حملة “معًا للحد من حوادث السير” في موريتانيا إلى تعزيز إجراءات السلامة المرورية، وذلك بعد تزايد الحوادث على الطرق رغم التوجيهات الرئاسية الأخيرة بضرورة معالجة هذه المشكلة.

وأكدت الحملة في بيان اليوم الأربعاء أن تحسين البنية التحتية للطرق لم يؤد إلى انخفاض الحوادث، بل أدى في بعض الحالات إلى زيادة السرعة وبالتالي ارتفاع عدد الحوادث المميتة.

وأشارت إلى أن خدمات الإسعاف والإنقاذ قد شهدت تحسناً، لكنها ما زالت تفتقر إلى إمكانيات كاملة، مثل المروحيات الطبية ونقاط الإنقاذ السريع في المناطق النائية، خاصة على طريق “الأمل” الذي يشهد حوادث متكررة.

كما طالبت الحملة وزارة التجهيز والنقل بتنفيذ تعهدها عام 2020 بفرض سرعة قصوى لحافلات النقل العام، وهو إجراء لم يتم تطبيقه حتى الآن رغم أهميته في الحد من الحوادث.