وزّعت السلطات الموريتانية، مساء الخميس، 528 قطعة أرضية على الحمالة العاملين في شركة “سوجيتراب” بميناء نواكشوط المستقل، تنفيذاً لتعهد سابق من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، في خطوة وُصفت بأنها تقدير رمزي ومادي لمساهمتهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وأقيم حفل التسليم داخل الميناء بحضور وزير الصيد البحري والاقتصاد البحري، الفضل ولد سيدات، ووزير الوظيفة العمومية، محمد ولد اسويدات، إلى جانب مدير الميناء سيدي محمد ولد محم.

وقال ممثل الحمالة، الطالب ولد بلال، إن هذه المبادرة تُعدّ “اعترافاً بجهود العمال في تشغيل أحد أهم مرافق البلاد الاقتصادية”، معرباً عن امتنان المستفيدين، ومؤكداً التزامهم بمواصلة العمل بروح من المسؤولية والانضباط.

وكان الرئيس الغزواني قد أعلن خلال مأدبة إفطار نُظمت على شرف الحمالة في رمضان الماضي عن عزمه منحهم قطعاً أرضية، مشيداً بدورهم في تشغيل ميناء نواكشوط الذي يُعدّ أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الموريتاني.