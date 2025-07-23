أعلنت الحكومة الموريتانية، اليوم الأربعاء؛ تسلمها 1000 شتلة نخيل من صنف “المجهول”، مقدمة من الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

ووفقًا للوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، تأتي هذه المساعدة دعمًا لمزارعي النخيل.

وقال الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية، أحمد سالم ولد العربي، إن “الهدية تعكس العلاقات المتميزة بين موريتانيا ودولة الإمارات العربية المتحدة”.

يأتي هذا قبل أيام قليلة من تنظيم النسخة الرابعة من المهرجان الدولي للتمور الموريتانية في مدينة كيفه شمال البلاد.