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الأحد, 13 يوليو
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

موريتانيا.. إحالة 64 شخص ينشطون في المخدرات خلال الشهر الماضي

مريم المنيربواسطة

قالت الشرطة الموريتانية في بيان أمس السبت إنها أحالت خلال الشهر الماضي 64 شخصا “بتهمة تتعلق باستعمال وبيع وترويج واستيراد مختلف أصناف المخدرات”.

وفي سياق متصل أعلنت الشرطة إن  المكتب المركزي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تمكن مساء يوم 10 يوليو 2025 من حجز كميات معتبرة من الخمور والمخدرات في منزل  في حي الشاطئ بمقاطعة تفرغ زينه.

وأوضحت أن المنزل المذكور كان “مركزا لبيع وتوزيع الخمور”، مضيفة أن فرقة البحث أوقفت العناصر التي تتولى استيراد وبيع الخمور.

وضبطت الفرقة -وفق البيان- “كمية معتبرة” من مختلف أصناف الخمور منها: “55 قنينة خمر من نوع: “ويسكي تيربايو”؛ 12 وحدة خمور من نوع ” Club7″؛ 12 قارورة خمر من نوع: “فودكا”.

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موري نت
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