أعلن الجيش المالي، الثلاثاء، أن وحدات تابعة له أحبطت كمينًا نصبه مسلحون يُشتبه بانتمائهم لجماعات مسلحة، على بُعد 40 كيلومترًا شمال غربي مدينة بير، في منطقة تومبكتو شمال البلاد.

وذكر الجيش في بيان، أن العناصر المسلحة كانت بأعداد كبيرة، وأنها تراجعت بعد الاشتباك، تاركة وراءها مركبة وكمية من المعدات العسكرية. ولم يذكر البيان ما إذا كانت هناك خسائر بشرية في صفوف الجيش.

وفي حادث منفصل، قال إن القوات الجوية دمّرت مركبة لوجستية وقتلت ثمانية مسلحين، كانوا يتحصنون تحت الأشجار، على بُعد 65 كيلومترًا شمال مدينة تساليت، في منطقة كيدال، وذلك في إطار عمليات المراقبة الجوية.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات من هجمات منسقة شنها مسلحون فجر الثلاثاء على مواقع تابعة للقوات المسلحة في سبع مدن جنوبية، من بينها كاي، نيونو، نيورو دو الساحل، وغوغوي القريبة من الحدود مع موريتانيا.

وأعلن الجيش المالي أن الهجمات استهدفت مواقع عسكرية وأمنية بشكل متزامن، واصفًا العمليات بأنها «منسقة».

وتبنت جماعة «نصرة الإسلام والمسلمين»، المرتبطة بتنظيم القاعدة، مسؤولية الهجمات، وقالت إنها سيطرت على ثلاث ثكنات عسكرية ونفذت قصفًا على معسكر في بلدة مولودو.