وقعت موريتانيا أمس الاثنين في العاصمة المصرية القاهرة بروتوكول تعاون مع الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (EMPHNET)، يهدف “لتطوير نظم الاستجابة السريعة ومواجهة الأزمات الصحية”.

ووقع الاتفاقية وزير الصحة الموريتاني عبد الله سيدي محمد وديه، على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الصحة بدول شمال إفريقيا.

ويركز البروتوكول الموقع مع الشبكة المتخصصة في “دعم قدرات الدول في مجال إدارة الأوبئة، وتكوين الكوادر الصحية، واليقظة الوبائية”، على “تطوير نظم الاستجابة السريعة وتكوين أطر وطنية قادرة على مواجهة الأزمات الصحية”.

وتناول اجتماع وزراء الصحة بدول شمال أفريقيا بحث آليات تفعيل المركز الإقليمي للتنسيق لشمال إفريقيا، واعتماد أسس تنظيمه وحوكمته، بما يعزز من دوره في الإشراف على التعاون الصحي بين دول المنطقة.

وأكد ولد وديه “حرص موريتانيا على أن تكون جزءا من الحلول الإقليمية في مجال الصحة”، مشيرا إلى “أهمية تعزيز التعاون بين دول شمال إفريقيا لمواجهة التحديات الصحية المشتركة، خاصة في مجالات مراقبة الأوبئة، وتطوير نظم الإنذار المبكر، وتعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ الصحية”.