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موري آلو

Mauritel

السلطات تحضّر لفتح فضاء للاستقبال ببهو منطقة الوصول بمطار نواكشوط

محمد يوسفبواسطة

عقد وزير التجهيز والنقل الموريتاني أعل ولد الفيرك صباح اليوم الاثنين بنواكشوط، اجتماعا فنيا يتعلق بتفعيل بعض الإجراءات الأمنية الاحترازية بمطار أنواكشوط الدولي أم التونسي.

جاء ذلك استعدادا لفتح فضاء خاص للاستقبال ببهو منطقة الوصول بالمطار، بحسب إيجاز نشرته وزارة التجهيز والنقل، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك).

وأكّد الوزير، ضرورة التقيد “بمضامين المنظومة القانونية، والمساطر الإجرائية المتبعة بهذا الخصوص في نظام طيراننا المدني.”،

كما حث “كافة القطاعات العاملة في مجال الطيران المدني على التحلي بروح الفريق الواحد بغية تحقيق الأهداف المنشودة، حسب ذات المصدر.”

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موري نت
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