دشنت مالي يوم الاثنين مشروع بناء مصفاة الذهب في العاصمة باماكو، في خطوة استراتيجية لتعزيز القيمة المضافة للموارد المعدنية الوطنية، وذلك بالشراكة مع شركة “يادران” الروسية.

ووضع رئيس المرحلة الانتقالية، الجنرال عاصمي غويتا، حجر الأساس للمصفاة، التي من المنتظر أن تقام على مساحة خمسة هكتارات بالقرب من مطار باماكو الدولي، بطاقة معالجة سنوية تصل إلى 200 طن من الذهب، أي ما يعادل نحو أربعة أضعاف الإنتاج الرسمي الحالي للبلاد.

ويمثل المشروع تطبيقًا فعليًا لأحكام قانون التعدين الجديد في مالي، والذي يُلزم بتحويل جزء من الموارد المعدنية محليًا.

وتبلغ قيمة رأس المال الاجتماعي للمصفاة نحو 600 مليون فرنك إفريقي، تُقسم بين الدولة المالية (62%) وشركة يادران الروسية (38%).

ويمثل التعاون مع مجموعة يادران الروسية جزءًا من مسار تقارب متنامٍ بين باماكو وموسكو، بدأ في أكتوبر 2024 بمشروعات تشمل بناء مصنع لتحويل القطن وتوفير إمدادات مستقرة من المشتقات النفطية.

وتنشط شركة يادران، التي تأسست عام 2008، في ستة قطاعات رئيسية داخل روسيا، منها الطاقة والبناء والتكنولوجيا المالية والبلوك تشين، ولها حضور في أكثر من 15 منطقة داخل روسيا وخارجها.