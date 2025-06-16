قال الرئيس الموريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، إن “موريتانيا قامت بإجراء إصلاحات كبرى على صعيد تعزيز الحوكمة، ومحاربة الفساد، وتحسين مناخ الأعمال.”

جاء ذلك اليوم الاثنين بالعاصمة النمساوية فيينا، خلال مشاركته في أعمال الطاولة المستديرة،فيينا 2025، المنظمة من طرف صندوق أوبك للتنمية (OPEC Fund).

وأكدّ ولد الغزواني، أن موريتانيا “باتت بلدًا مستقرًا أمنيًا وسياسيًا، ويتمتع بـ مناخ أعمال محفز للاستثمار، غنيًا بفرص استثمارية واعدة في مجالات متعددة كالزراعة والمعادن والغاز والطاقة المتجددة والصيد.”

ونوه “بترحيب صندوق النقد الدولي بالتقدم الكبير الذي أحرزته بلادنا في مجال الإصلاحات الاقتصادية والمالية.”

كما أعلن عن “حزمة من المشاريع الهيكلية ذات الأولوية، أعدتها الحكومة الموريتانية ضمن خطة وطنية شاملة تستجيب لمحاور المنتدى المتمثلة في تمويل المستقبل، واستدامة الموارد، وبناء القدرات، وتسريع التحول الاقتصادي والصناعي.”

وأوضح أنه من “أبرز هذه المشاريع، مشروع تهجين محطات الطاقة الحرارية في المدن الداخلية، مع إدماج أنظمة تخزين البطاريات، لضمان تنوع مصادر الطاقة وتعزيز الأمن الطاقوي، وكذلك بناء سدين استراتيجيين لضمان الأمن المائي ومواجهة التحديات المناخية.”

وأشار “إلى إعادة تأهيل محوري نواكشوط – نواذيبو، وروصو – بوكي لتحسين الربط الداخلي والتكامل الإقليمي، ومشاريع لزيادة المساحات المزروعة من خلال حفر روافد من النهر واستصلاح الأراضي الزراعية، دعمًا للأمن الغذائي، وبناء ميناء بالمياه العميقة في نواذيبو، لتسهيل الربط التجاري الإقليمي، وتأهيل ميناء انجاغو، وتعزيز قدراته اللوجستية، وإنشاء منصات لتفريغ المصائد البحرية على طول الساحل، لدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز الأمن الغذائي.”