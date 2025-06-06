اجتمعت اليوم الجمعة للجنة الوزارية المكلفة بملف صندوق دعم سكن المدرس، والتي تعمل على إيجاد آلية تسهل امتلاك سكن لائق للقائمين على التدريس ميدانيا.

ونوه الوزير الأول المختار ولد اجاي الذي ترأس الاجتماع، بالانخراط الإيجابي لممثلي المدرسين، والجو الذي تم فيه التداول بشأن هذا الملف، والذي يعتبر ثمرة مسار من التشاور بين الحكومة وممثلي المدرسين.

كما ألزم اللجنة بالعمل على إكمال صياغة النصوص بما ينسجم وروح الاتفاق وتقديمها للمصادقة، وإعداد الخطة الفنية لتسويق المساكن التي أعلن رئيس الجمهورية عن اعتبارها مساهمة في دعم هذا الصندوق.