شكلت وزارة الصحة لجنة فنية تعمل على تحديد خطوات عملية قابلة للتنفيذ على المديين القريب والمتوسط، من أجل تطوير أداء المركز الوطني للإنكلوجيا، وتحسين جودة التكفل بالمرضى.

جاء ذلك في نهاية اجتماع عقده وزير الصحة، عبد الله سيدي محمد وديه، اليوم الجمعة، تمحور حول تحسين خدمات المركز الوطني للأنكلوجيا، والرفع من مستوى التكفل بالمرضى المصابين بالسرطان.

وحسب ما أعلنت وزارة الصحة فإن الاجتماع يأتي في إطار حرص القطاع على ترقية الخدمات المقدمة في المؤسسات الاستشفائية المتخصصة، وضمان ولوج المواطنين إلى رعاية صحية نوعية وفعالة.

حضر الاجتماع كل من المكلف بمهمة بديوان معالي الوزير محمد محمود خطري، والمستشار الفني المكلف بإصلاح المستشفيات، والمدير العام لإدارة الطب الوقائي ومحاربة الأمراض، والمديرة العامة للمركز الوطني للأنكلوجيا.