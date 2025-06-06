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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

مجموعة “فاغنر” تعلن نهاية مهامها في مالي

الشيخ محمد حرمهبواسطة

أعلنت مجموعة “فاغنر” الروسية الخاصة، اليوم الجمعة، نهاية مهامها في دولة مالي، وذلك بعد سنوات من اتفاقية أمنية بين الطرفين، في إطار ما يسمى “الحرب على الإرهاب”.

وجاء الإعلان في بيان صحفي مقتضب نشرته المجموعة، وبثته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقالت المجموعة في البيان الصحفي: “لقد قضينا على آلاف الإرهابيين وقادتهم الذين أرهبوا السكان المدنيين لسنوات… وقد أنجزنا المهمة الرئيسية”.

وأوضحت المجموعة أن مهمتها الرئيسية تتمثل في أن “جميع العواصم الإقليمية عادت تحت سيطرة السلطات الشرعية”.

وخلصت إلى القول: “المهمة أُنجزت”.

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موري نت
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