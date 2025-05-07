وقعت موريتانيا اليوم الأربعاء، مع الحكومة التونسية، اتفاقية إطار للتعاون بين البلدين في مجال التكوين السياحي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز تبادل الخبرات بين مدرسة الفندقة والسياحة بموريتانيا ووكالة التكوين في مهن السياحة بتونس، وتطوير برامج تكوين مشتركة، وتنظيم ورشات عمل وتدريبات تطبيقية لفائدة المكونين والمتدربين.

ووقع الاتفاقية عن الجانب الموريتاني محمد زين العابدين، مدير مدرسة الفندقة والسياحة، وعن الجانب التونسي أحمد جمال، المدير العام لوكالة التكوين في مهن السياحة التونسية.

وكان التوقيع بحضور وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب أحمدناه، التي تزور تونس للمشاركة في أعمال الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار والتجارة في إفريقيا، والمنتدى الوزاري حول السياحة، المنعقدين في تونس بين يومي 6 و7 مايو 2025.