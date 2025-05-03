انعقدت مساء اليوم السبت في نواكشوط، الجمعية التأسيسية لحزب بناء الوطن (بناء)، الذي يهدف إلى أن “يكون صوتًا صادقًا لإرادة شعب يتطلع إلى مستقبل أفضل”، حسب القائمين عليه.

وقال رئيس الحزب محمد أحمد سالم أعبيدي في كلمته الافتتاحية إن هذه الخطوة تمثل “مبادرة وطنية مسؤولة تنبع من عمق الواقع وتخدم آمال الأمة”.

وأوضح ولد أعبيدي أن الحزب يأتي لتأسيس مشروع سياسي وطني يحمل في جوهره قيم المواطنة، والوحدة، والبناء.

وأضاف أنه “مشروعٌ يُخاطب الشعب بلغة الوضوح والعمل، ويفتح أبوابه أمام كل المخلصين، من أبناء وبنات هذا الوطن، ممن يؤمنون بضرورة البناء والتنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية”، وفق تعبيره.