اتهمت مصادر محلية في مالي القوات المسلحة المالية، ومقاتلين من مجموعة فاغنر بارتكاب تجاوزات وصفتها بالخطيرة ضد المدنيين في منطقة سوكولو، دائرة نيونو بولاية سيغو، أمس الجمعة.

وذكرت هذه التقارير نقلا شهادات مصورة أن الجيش المالي لجأ لسياسة “الأرض المحروقة” عبر تنفيذ عمليات “حرق للمنازل ونهب الممتلكات، وتدمير واسع للثروة الحيوانية” وفق هذه التقارير.

في إحدى المقاطع المصورة، التي نشرتها التقارير ظهر شاهد عيان يتحدث باللغـة الفولانية قائلا: “نحن في سوكولو… شاهدوا ما قامت به القوات المسلحة، لقد قتلوا جميع هذه الماشية ولم ينج أي رأس ماشية.”

وفي تسجيل آخر، يوثق شاهد إضافي المشاهد قائلا: “نحن اليوم الجمعة في سوكولو، دائرة نيونو،قرابة ثلاثين رأسًا من الأغنام والأبقار تم ذبحها بيد الجيش المالي.”

وتشير هذه التقارير التي تُنشر بين الحين والآخر إلى ما تصفه ب”انتهاكات حقوق الإنسان” كما تثير “قلقا متزايدا في المناطق الوسطى والشمالية من البلاد، حيث تتهم منظمات حقوقية القوات النظامية وشركاءها بارتكاب عمليات قتل ونهب ممنهج ضد المدنيين” وفق تلك المصادر.

وطالبت منظمات حقوقية وناشطون بفتح تحقيق مستقل في هذه الأحداث، مؤكدين أن “مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن”. على حد قولهم.