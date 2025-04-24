استقبل وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء حننه ولد سيدي اليوم الخميس في مكتبه بمقر الوزارة في نواكشوط قائد قيادة الجيش الفرنسي في إفريقيا الجنرال أباسكال إياني الذي يزور موريتانيا حاليا.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية)، فقد تناول اللقاء السبل الكفيلة بتطوير وتعزيز علاقات التعاون القائم بين موريتانيا وفرنسا خاصة في المجالات الموكلة لقطاع الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء.

تأتي هذه الزيارة، بعد أخرى مماثلة قام بها قائد قيادة القوات الفرنسية في إفريقيا، لموريتانيا شهر أكتوبر من العام الماضي، التقى خلالها وزير الدفاع وقائد أركان البحرية.

وأنشأ الجيش الفرنسي قيادة جديدة لأفريقيا، بداية من شهر أغسطس من العام الماضي في وقت بدأ الحضور العسكري الفرنسي يشهد انخفاضا كبيرا في القارة.

وتتركز مهمة هذه القيادة في تنظيم الدعم للدول الشريكة في مكافحة الإرهاب وتمدّد التجارة غير القانونية، وتدريب الجيوش الإقليمية واستراتيجية الوصول.

ومن المتوقع أن يتراوح عدد العسكريين العاملين في هذا الجهاز حوالي 600 جندي، مع تغير الأعداد حسب الاحتياجات والمهام، بالتعاون مع الدول المضيفة.