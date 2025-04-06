أعلنت حماية المستهلك التابعة لوزارة التجارة والسياحة الموريتانية قيام فرقها بـ2880 عملية تفتيش خلال شهر رمضان، أسفرت عن ضبط 912 مخالفة.



وبحسب ما نشرته الوزارة على صفحتها عبر «فيسبوك»، السبت، توزعت المخالفات بين “عدم علانية الأسعار”، “البيع من دون فواتير”، “احتكار ومضاربات في الأسعار”، إضافة إلى “مواد منتهية الصلاحية”.



كما أفادت بأن 568 شكاية وردت عبر الأرقام الخضراء ومندوبيات الوزارة الجهوية، وقد تمت معالجتها، في حين تم إغلاق 414 محلاً تجارياً وفتحت جميعها بعد تسديد الغرامات المترتبة عليها لصالح الخزينة العامة للدولة.



وذكرت الوزارة أنه تمت مصادرة 137 طناً من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية، إلى جانب تنفيذ عمليات تحسيس شملت 1500 محل تجاري.



ودعت المواطنين إلى الاستمرار في التبليغ عن المخالفات، خاصة ما يتعلق بالمضاربات في الأسعار، والمواد الفاسدة.