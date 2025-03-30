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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

الجمارك الموريتانية تضبط 1146 غرامًا من الذهب كانت في طريقها للتهريب

أحمد كليبواسطة

أعلنت الجمارك الموريتانية، اليوم الأحد، عن ضبط كمية “معتبرة” من الذهب كانت في طريقها للتهريب إلى وجهة لم تُذكر.

وقالت الجمارك في منشور على صفحتها الرسمية على “فيسبوك” إن الكمية المحتجزة من الذهب الخالص تبلغ حوالي 1146.23 غرامًا، كانت مهربة على متن سيارة رباعية الدفع من نوع “هايلكس”.

وأضافت الجمارك أن الحكومة خصصت شبابيك لشراء الذهب بالقرب من مواقع التنقيب التقليدي “تفاديًا لنقله بطرق تعرض حامليه لمخاطر جسيمة، وبغية الحفاظ على أمنهم وسلامتهم”.

وينشط في موريتانيا الآلاف في التنقيب الأهلي عن الذهب في ولايتي داخلت نواذيبو وتيرس الزمور، وذلك بعد أن رخصت الحكومة بالتنقيب عام 2016.

ووفقًا للحكومة، فإن موريتانيا أنتجت 33 طنًا من الذهب في السنوات الماضية، مما يعني أن الذهب يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.

ويوفر التعدين الأهلي أكثر من 250 ألف فرصة عمل، منها 50 ألف وظيفة مباشرة، ونحو 200 ألف وظيفة غير مباشرة، وفقًا للحكومة.

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موري نت
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