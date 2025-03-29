أعلنت السعودية وقطر والإمارات والكويت، أن الأحد هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بعد ثبوت رؤية هلال شهر شوال مساء السبت.

وهنأت المحكمة العليا السعودية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وجميع المواطنين والمقيمين والمسلمين بحلول عيد الفطر المبارك، سائلةً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأعمالهم الصالحة، ويصلح ذات بينهم، وينصر دينه ويعلي كلمته، ويحفظ على البلاد أمنها واستقرارها وازدهارها.

كانت المحكمة قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء البلاد إلى تحري رؤية هلال شوال مساء السبت، مناشدةً من يراه بالعين المجرَّدة، أو بواسطة المناظير؛ إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لها، أو الاتصال بأقرب مركزٍ؛ لمساعدته في الوصول إليها.

وبدأت المراصد الفلكية، عصر السبت، استعداداتها لترائي هلال شهر شوال مع غروب الشمس، بحضور إعلامي واسع نقل جهود الرصد، وسط أجواء صافية.