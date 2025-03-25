تتوقع الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، أن تتميز الحالة الجوية العامة ليوم غد الأربعاء، بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة من شمالية إلى شمالية شرقية على عموم التراب الوطني مع تراجع طفيف في درجات الحرارة.

و ستبقى الرؤية متاثرة إلى محدودة بفعل الأتربة على تيرس زمور وإينشيري و على طول السواحل، بينما ستكون السماء قليلة الغيوم على عموم البلاد.

وبالنسبة لمدينة نواكشوط، أشارت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، بهبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة من شمالية إلى شمالية غربية مع رؤية متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة، في حين ستكون السماء قليلة الغيوم.

أما بالنسبة لحالة البحر والتوقعات في المناطق الساحلية وفي العرض: أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بأن البحر سيكون مضطراب إلى شديد الإضطراب على طول السواحل مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي الغربي، في حين سيتراوح إرتفاع موجه البحري ما بين 1.25 إلى 2.5 متر.

وفيما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع و العشرين ساعة القادمة:

.النعمة………………………..23-38°

لعيون……………………… 21-37°

كيفه…………………………20-37°

كيهيدي…………………….21-38°

ألاك………………..……….18-37°

روصو.…………………….17-37°

أطار..……………….…….15-32°

أوجفت………………….18-33°

انواذيبو…………………15-25°

تجكجه………..…………17-32°

سيلبابي………….……22-40°

ازويرات……….……….11-28°

أكجوجت……………….16-33°

انواكشوط……………16-30°