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دول منظمة التعاون الإسلامي تناقش خطة عربية لإعادة إعمار غزة

محمد يوسفبواسطة

يجتمع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي اليوم الجمعة، في مدينة جدة السعودية، لمناقشة خطة عربية لإعادة بناء غزة من دون تهجير الفلسطينيين، اعتمدها القادة العرب الأسبوع الحالي خلال قمة القاهرة الطارئة، لمواجهة مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وبحسب” فرانس برس” نقلا عن محللين، فإن منظمة التعاون الإسلامي مستعدة لدعم الخطة العربية على نطاق واسع كبديل لاقتراح ترامب بالسيطرة على غزة.

وقال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إن بلاده، وهي وسيط رئيسي في محادثات وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، ستسعى للحصول على دعم الدول الإسلامية لخطتها لإعادة إعمار غزة في قمة طارئة لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة “حتى تكون خطة عربية وخطة إسلامية”.

لكن وزارة الخارجية الأميركية قالت الخميس، إن الخطة المصرية بشأن غزة “لا تلبي تطلعات” ترامب.

في غضون ذلك، أعلن القادة العرب في قمة القاهرة، إنشاء صندوق ائتماني لتمويل إعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب، وحضوا المجتمع الدولي على المشاركة فيه لتسريع هذه العملية.

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