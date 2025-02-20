اتفق رئيس الجمعية الوطنية السنغالية، المالك انداي، اليوم الخميس، مع رئيس شبكة البرلمانيين والمنتخبين المحليين لحماية البيئة الساحلية والبحرية في غرب إفريقيا، لمرابط ولد الطنجي على تفعيل التعاون البرلماني بين البلدين.

جاء ذلك هامش لقاء في داكار جمع مالك انداي، ولمرابط الطنجي، الذي يرافقه وفد برلماني موريتاني، اتفقوا خلاله على “تفعيل مجموعتي الصداقة والتعاون بين المؤسستين التشريعيتين، وتعزيز التنسيق المشترك في المحافل الإقليمية والدولية”.

كما اتفق الجانبان “على عقد اجتماع استثنائي في داكار خلال الأشهر المقبلة، بهدف وضع خارطة طريق مشتركة لتعزيز حماية البيئة الساحلية”.

واستعرض الجانبان آفاق التعاون البرلماني بين المؤسستين التشريعيتين، وسبل تعزيز جهود التشريع والرقابة في مجالات البيئة والتنمية المستدامة،

وتناول اللقاء أهمية البيئة الساحلية وضرورة المحافظة عليها في ظل التداخل الجغرافي بين الدول الأعضاء في الشبكة، وخصوصا موريتانيا والسنغال، مشيرا إلى “ما يفرضه ذلك من تحديات بيئية تتطلب تنسيقًا مشتركًا لمواجهتها بفعالية”.

وقال مالك انداي، إن البرلمانات الإفريقية يجب أن تلعب دورا في “حماية وتنمية البيئة البحرية والمناطق الساحلية في غرب ووسط إفريقيا”، من خلال التصديق على “البروتوكولات الخاصة بمكافحة التلوث”.