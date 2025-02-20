عقد الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الخميس اجتماعًا بالقصر الرئاسي مع الوزراء المعنيين بالمشاريع التنموية، لمناقشة مخرجات المنتديات الجهوية للتخطيط التنموي التشاركي التي نُظمت مؤخرًا.

وبحسب الرئاسة، فإن إن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص الرئيس المستمر على متابعة قضايا المواطنين في الداخل والعمل على تنفيذ المشاريع التي تضمن لهم الحصول على الخدمات الأساسية وتحسين ظروفهم المعيشية.

وخلال الاجتماع، وجه ولد الشيخ الغزواني الحكومة بتدقيق جرد المطالب التي تم رفعها في المنتديات، مشددًا على ضرورة فرز الأولويات وتسريع تحويل هذه المطالب إلى مشاريع ملموسة.

وكما ألزم الحكومة بتنفيذ مطالب المواطنين بشكل سريع وملموس، في إطار خطة شاملة تهدف إلى تعزيز التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية في مختلف أنحاء البلاد.

ودعا الرئيس الموريتاني إلى تشكيل لجنة متابعة خاصة لمراقبة تنفيذ هذه المشاريع بشكل دقيق.