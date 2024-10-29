وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، برقية تعزية إلى الرئيس تشادي محمد إدريس ديبي إتنو، إثر مقتل أزيد من 40 جنديا تشاديا في هجوم لبكو حرام أمس الاثنين.

وقال الرئيس الموريتاني الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي إنه تلقى ببالغ الحزن والأسى، نبأ الهجوم الذي تعرضت له تشاد، واصفا إياه بـ”الإرهابي”.

وعبر ولد الغزواني عن تضامن بلاده مع تشاد “في هذه المحنة المؤلمة” حسب تعبيره.

راجيا من الله أن يحفظها ويديم عليها الأمن والأمان.

وشنت جماعة بوكو حرام ليل الأحد/الإثنين، هجوما على الجيش التشادي في منطقة بحيرة تشاد قرب الحدود النيجيرية أسفر عن سقوط نحو أربعين قتيلا، ما استدعى هجوما مضادا من القوات التشادية.

وأعلنت الرئاسة التشادية في بيان، أن الهجوم الذي استهدف قاعدة عسكرية تقع في جزيرة بركرم غرب نغوبوا بإقليم كايا “أوقع 40 قتيلا بين جنودنا”.

وتوجه الرئيس محمد إدريس ديبي إيتنو باكرا إلى موقع الهجوم و”أطلق عملية لمطاردة المهاجمين وتعقبهم” وفق ما أعلنت الرئاسة.

ووفق ما نقلت مصادر إعلامية فإن “ثكنة تضم أكثر من 200 جندي، استهدفتها عناصر بوكو حرام وسيطرت عليها واستولت على أسلحة وأحرقت مركبات مجهزة بأسلحة ثقيلة قبل مغادرتها”.

كما أدى الهجوم المباغت إلى إصابة نحو عشرين شخصا، بحسب مصادر عسكرية.