قال والي اترارزة محمد ولد أحمد مولود، إن التوقعات تشير إلى زيادة منسوب مياه نهر السنغال خلال اليوم الاثنين، مؤكدا أن الدولة اتخذت كافة التدابير اللازمة لمواجهة هذا الوضع.

جاءت تصريحات الوالي خلال جولة له في مراكز إيواء المتضررين من الفيضانات بمنطقة البزول3 التابعة لمركز لكصيبة2 الإداري بمقاطعة انتيكان.

وأكد الوالي أن الدولة عبأت جميع الوسائل، من أجل توفير مقومات الحياة الكريمة للسكان مؤكدا أن ظروف الإقامة بمقر الإيواء جيدة وأن جميع المستلزمات تم توفيرها.

من جانبه أوضح المندوب الجهوي لمفوضية الأمن الغذائي بولاية اترارزة الطالب مصطف ولد خطري أن مفوضية الأمن الغذائي وفرت للأسر الموجودة بمركز الإيواء بالبزول3 الخيم والأفرشة والسلال الغذائية والأغطية ومواد النظافة، في حين وفرت قطاعات الصحة والمياه والبيئة المستلزمات الضرورية من صحة وناموسيات وماء صالح للشرب وفحم، وقدمت المندوبية العامة لتآزر 50000 أوقية قديمة لكل أسرة من الأسر الموجودة بمركز الإيواء والبالغة 52 أسرة حتى اليوم.

وأضاف أن عدد المتضررين من الفبضانات في تزايد مستمر ومن المتوقع ترحيل 10 أسر قريبا إلى منطقة الإيواء بالبزول 3 من طرف الجيش الوطني والذي أشرف على ترحيل جميع الأسر الموجودة بمنطقة الإيواء.

وقال إن جميع القطاعات الحكومية والسلطات الإدارية بالولاية جاهزة للتدخل عند الحاجة وهناك مخزون على مستوى الولاية يكفي حدود 300 أسرة.