قالت المنظمة العالمية للأرصاد، إنها سجلت أهم ارتفاع في درجات الحرارة، في شمال غرب إفريقيا وتحديدا بسواحل موريتانيا والمغرب وفي شمال غرب الجزائر خلال العام 2023.

وأضافت في تقرير خصص “لوضع المناخ في إفريقيا 2023″، إن شمال إفريقيا عرف موجات حر قصوى، وسجل خلال الفترة ذاتها درجات قياسية بتونس العاصمة، في حدود 49 درجة، و50،4 درجة بأغادير بالمغرب.

وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد فقد شهدت مناطق عد ة من تونس والمغرب والجزائر ونيجيريا والكامرون وأثيوبيا ومدغشقر وأنغولا وزمبيا والزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية جفافا حادا خلال سنة 2023.

وفي ما يتعلق بالتساقطات، فإن المناطق، التي عرفت عجزا على هذا المستوى شملت غرب إفريقيا وشمالها والقرن الإفريقي وعددا من المناطق بجنوب القار ة، خصوصا منها زامبيا والزمبابوي وبستوانا وأغلب مناطق ناميبيا.