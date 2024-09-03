قالت المنظمة العالمية للأرصاد، إنها سجلت أهم ارتفاع في درجات الحرارة، في شمال غرب إفريقيا وتحديدا بسواحل موريتانيا والمغرب وفي شمال غرب الجزائر خلال العام 2023.
وأضافت في تقرير خصص “لوضع المناخ في إفريقيا 2023″، إن شمال إفريقيا عرف موجات حر قصوى، وسجل خلال الفترة ذاتها درجات قياسية بتونس العاصمة، في حدود 49 درجة، و50،4 درجة بأغادير بالمغرب.
وبحسب المنظمة العالمية للأرصاد فقد شهدت مناطق عد ة من تونس والمغرب والجزائر ونيجيريا والكامرون وأثيوبيا ومدغشقر وأنغولا وزمبيا والزيمبابوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية جفافا حادا خلال سنة 2023.
وفي ما يتعلق بالتساقطات، فإن المناطق، التي عرفت عجزا على هذا المستوى شملت غرب إفريقيا وشمالها والقرن الإفريقي وعددا من المناطق بجنوب القار ة، خصوصا منها زامبيا والزمبابوي وبستوانا وأغلب مناطق ناميبيا.
وشهدت إفريقيا الجنوبية الإحتباس الأكثر بطئا مع معدل زيادة في درجات الحرارة وصل 0،2 درجة، في العشرية الواحدة ما بين سنتي 1991 و2023، وفق ما أظهره التقرير ذاته، الذ ي عرض على هامش الندوة 12 بشأن تغير المناخ والتنمية في إفريقيا، التي نزمت في الفترة مابين من 30 أغسطس وحتى 2 سبتمبر 2024، بأبيذجان بالكوت ديفوار.