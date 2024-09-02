تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من السيطرة على تمرد قام به نحو مئة مهاجر غير قانوني من موريتانيا في مطار أدولفو سواريز مدريد-باراخاس مساء الأحد.

التمرد اندلع حوالي الساعة 19:00 في القاعة رقم 3 في المبنى 1، عندما حاول مجموعة من حوالي ثمانين مهاجراً محتجزين في قاعة اللجوء بالمطار الفرار بعد علمهم برفض طلباتهم للبقاء في إسبانيا.

وفقاً لما ذكره موقع “OK Diario”، قام المهاجرون بتكسير أبواب القاعة وحاولوا الهروب عبر الممرات، مما استدعى تدخل وحدات مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع.

وقال الموقع، إن الأحداث أسفرت عن أضرار في مرافق المطار.

في أعقاب الحادث، دعت الكونفدرالية الإسبانية للشرطة إلى زيادة عدد الضباط لمراقبة نقاط التفتيش في مطار باراخاس، مشيرة إلى أن ما حدث يوم الأحد يبرز الأولوية الملحة لوزارة الداخلية لتعزيز وجود الأمن في هذا الموقع.

من جهة أخرى، طالبت الشرطة الوطنية بزيادة التعويضات المالية للضباط العاملين في مطار باراخاس، كما دعت إلى تعزيز التقدير للضباط من خلال منح المزيد من الجوائز والتكريمات، لإنهاء مرحلة تميزت بقلة المكافآت المهنية.