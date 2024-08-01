شركة شنقيتل تهنئ فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة انتخابه و تنصيبه رئيسا للجمهورية الاسلامية الموريتانية لمأمورية جديدة

تتقدم شركة شنقيتل بتهنئة فخامة الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة تنصيبه رئيساً للبلاد لمأمورية جديدة ,

مع تمنياتنا له وللحكومة والشعب الموريتانيين بمزيد من التقدم والإزدهار.