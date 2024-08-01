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شركة شنقيتل تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة انتخابه و تنصيبه (إعلان)

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

شركة شنقيتل تهنئ فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة انتخابه و تنصيبه رئيسا للجمهورية الاسلامية الموريتانية لمأمورية جديدة
تتقدم شركة شنقيتل بتهنئة فخامة الرئيس المنتخب محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة تنصيبه رئيساً للبلاد لمأمورية جديدة ,
مع تمنياتنا له وللحكومة والشعب الموريتانيين بمزيد من التقدم والإزدهار.

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موري نت
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