قال السفير المغربي بنواكشوط حميد شبار إن رئاسة موريتانيا للاتحاد الافريقي تعتبر بمثابة تتويج لما حققته الدبلوماسية الموريتانية خلال السنوات الأخيرة، والذي تجسد في الحضور الفاعل لموريتانيا في مختلف المحافل الدولية، وجعل منها وجهة موثوقة لدى مختلف الشركاء.

جاء ذلك خلال حفل نظمته سفارة المملكة المغربية في نواكشوط ليل الثلاثاء/الأربعاء، بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش.

وأشاد شبار بمستوى العلاقات المتميزة القائمة بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية، مستعرضا في هذا المجال مختلف مجالات هذه العلاقات التي تقوم على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر والبناء.

مثل الحكومة في هذا الحفل كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، ووزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأمينة العامة لوزارة الشؤون الخارجية، بالإضافة إلى عدد من المستشارين برئاسة الجمهورية والوزارة الأولى.