توقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية، غداً السبت، أن تكون الرؤية متأثرة إلى محدودة بفعل الأتربة والعواصف الرملية على شمال موريتانيا، مع وجود المنخفض الحراري في شمال نواكشوط مرورا بآدرار وشمال ولاته.

وقالت ان السماء ستكون قليلة الغيوم إلى غائمة على الشريط الجنوبي مع احتمال تساقطات مطرية خفيفة على الحوضين و كوركول وكيديماغه.

وأضافت أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعا ملحوظا على تيرس الزمور حيث ستصل 48 درجة مئوية في ازويرات و 47 في بئر أم إكرين.

أما الحالة العامة لمدينة نواكشوط، فتوقعت الهيئة هبوب رياح ضعيفة إلى معتدلة السرعة شمالية إلى شمالية غربية، مع رؤية جيدة، بينما ستكون السماء قليلة الغوم إلى غائمة.

وفي ما يلي درجات الحرارة الدنيا والقصوى خلال الأربع و العشرين ساعة القادمة:

النعمة………………………..28-39°

تمبدغه……………………….28-38°

ولاته………………………….28-40°

عدل بكرو …………………. 27-38°

باسكنو …………….………..28-39°

لعيون……………………… 27-37°

الطينطان………………… 27-37°

كيفه…………………………28-37°

كنكوصه……………………28-36°

باركيول………………….…27-38°

كيهيدي…………………….27-39°

مونكل………………………..27-39°

مقامه………………………27-37°

إمبود……………………….27-38°

ألاك………………..……….26-41°

مقطع لحجار………….…26-40°

بوكى…………………..….26-40°

روصو.…………………….26-37°

أبوتلميت………………..25-39°

أطار..…………………….27-46°

وادان……………………….30-45°

شنقيط…………………..28_44°

أوجفت………………….26-44°

انواذيبو…………………23-28°

تجكجه………..…………26-39°

تيشيت………..………..30-44°

سيلبابي………….……27-35°

ازويرات……….……….31-48°

بئر أم اكرين………….27-47°

أكجوجت……………….24-45°

انواكشوط……………25-29°

توقعات المناطق الساحلية وفي العرض:

وأوضحت، بأن البحر سيكون قليل الإضطراب إلى مضطرب على طول السواحل مع تموج بحري قادم من القطاع الشمالي الغربي إلى الجنوبي الغربي، في حين سيتراوح ارتفاع موجه ما بين 0.5 إلى 3 أمتار.