هنأ الرئيس الموريتاني المنتخب لمأمورية ثانية، محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الأحد، الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، بمناسبة انتخابه.

وقال ولد الغزواني في برقية أرسلها إلى بزشكيان إنه تلقى «بِارْتِيَاحٍ كَبِيرٍ» انتخابه رئيسًا لإيران، مشيرًا إلى أنه يغتنم هذه الفرصة ليقدم له أحر التهاني على هذه الثقة التي نالها من الشعب الإيراني.

وعبر الرئيس الموريتاني عن «رغبته الأكيدة في تنمية علاقات الأخوة والتعاون» بين موريتانيا وإيران، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

وفاز الإصلاحي بزشكيان، البالغ من العمر 69 عامًا، أمس السبت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أمام المرشح المحافظ سعيد جليلي.

وحصل بزشكيان على 53.6 بالمئة من الأصوات، فيما حصل منافسه على 44.3 بالمئة، من أصل نحو 30 مليون صوت.