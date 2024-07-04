أعلن المجلس الدستوري اليوم الخميس خلال جلسة علنية عقدها برئاسة رئيس المجلس؛ جالو ممادو باتيا؛ أن المترشح محمد ولد الشيخ الغزواني، قد انتخب رئيسا للجمهورية الإسلامية الموريتانية، في الشوط الأول من الانتخابات الرئاسية التي جرت بتاريخ 29 يونيو 2024 وذلك لحصوله على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها والمطلوبة دستوريا.

وأكد رئيس المجلس أنه نظرا لانصرام الآجال القانونية، دون تلقيه لأي طعن في النتائج المؤقتة المعلنة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات؛ وبعد الاطلاع على جميع محاضر التصويت والتقارير المقدمة من طرف ممثلي المجلس الدستوري بالدوائر الانتخابية”؛ وتماشيا مع حسن أداء سير المجلس الدستوري ؛ وما يقتضيه من إعلان النتائج النهائية دون تأخير؛ فإن المجلس يقر ويعلن هذه النتائج.

وقال المجلس إن مأموريته تبدأ يوم 2 أغسطس 2024 فور انتهاء مأموريته الجارية.