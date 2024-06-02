دفن الرئيس الإيفواري الأسبق هنري كونان بيدي، الذي شغل منصب رئيس الدولة من 1993 إلى 1999، في مسقط رأسه بقرية بيبريسّو وسط ساحل العاج، يوم السبت 1 يونيو، بعد عشرة أشهر من وفاته عن عمر يناهز 89 عامًا.

جرت مراسم الدفن بعد أسبوعين من الجنازات الكبرى التي تمت وفقًا لتقاليد شعب باولي، العرقية التي ينتمي إليها الفقيد.

قبل المراسم النهائية، أُقيمت احتفالات تكريمية في ساحة بيبريسّو، يومي الجمعة 31 مايو والسبت 1 يونيو، بحضور عدد كبير من سكان المنطقة وممثلين عن جميع الأطياف السياسية، مما يؤكد على مكانة بيدي البارزة في الساحة السياسية الإيفوارية.

بدأ بيدي مسيرته كوزير للاقتصاد والمالية من 1966 إلى 1977، ثم رئيسًا للجمعية الوطنية من 1980 إلى 1993، وأخيرًا رئيسًا للجمهورية من 1993 إلى 1999.

كان أيضًا زعيم حزب الديمقراطيين في ساحل العاج (PDCI)، الحزب الحاكم سابقًا، حتى وفاته.