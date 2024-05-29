صوتت الجمعية التشريعية الانتقالية في بوركينا فاسو، بالإجماع، على المصادقة على ميثاق “ليبتاكو غورما” المنشئ لتحالف دول الساحل، وهو تحالف يضم ثلاث دول هي: “مالي، النيجر وبوركينا فاسو”.

وأورد التقرير الخاص بالجلسة البرلمانية أنه في ختام المناقشة العامة، صوت نواب الجمعية التشريعية الانتقالية في بوركينا فاسو على مشروع القانون، واعتمدوه بالإجماع (71 صوتا من أصل 71 ناخبا).

وقال وزير خارجية بوركينا فاسو جان ماري تراوري، إن التصويت بالإجماع “إشارة قوية” ودليل على اهتمام بوركينا فاسو بـ “الدينامية الجديدة على مستوى الساحل”.

وكانت بوركينا فاسو ومالي والنيجر وقعت، في سبتمبر 2023، على ميثاق “ليبتاكو غورما”، الذي تم بموجبه إنشاء تحالف دول الساحل.

ويسعى الميثاق لفتح الباب نحو إقامة “فيدرالية” بين الدول الثلاث، حسب ما أكدت تصريحات متكررة من مسؤوليهم.