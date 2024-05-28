بدأ الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الثلاثاء، زيارة عمل إلى فرنسا بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون، وفق ما أعلنت الرئاسة الموريتانية.

وقالت الرئاسة في منشور على فيسبوك، إن ولد الغزواني استُقبل من طرف السفير الموريتاني في باريس الدحة ولد التيس، وسفيرة موريتانيا المنتدبة لدى اليونسكو مولاتي بنت المختار.

ولد الغزواني، الذي يتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي منذ فبراير الماضي، وصل إلى باريس قادمًا من جنيف (سويسرا)، حيث شارك في افتتاح الدورة الـ(77) للجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية.

ويرافق ولد الغزواني في جولته الأوروبية، وفد يضم الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار ولد أجاي، ووزيرة الصحة الناها بنت مكناس، بالإضافة إلى موظفين في رئاسة الجمهورية.