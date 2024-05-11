وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اليوم السبت، إلى مدينة كيفه عاصمة ولاية لعصابة في زيارة عمل.

وسيطلق غزواني خلال الزيارة، مشاريع تنموية، من بينها مشروع تزويد مدينة كيفه بالماء الصالح للشرب انطلاقا من محطة بوكادوم التي تبعد 40 كلم من المدينة، وتفقد الأشغال الجارية لبناء 368 وحدة سكنية اجتماعية، في إطار برنامج “داري”.

ويرافق غزواني وفد يضم:

– مريم فاضل الداه، السيدة الأولى؛

– المختار ولد أجاي، الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية؛

– محمد احمد ولد محمد الأمين، وزير الداخلية واللامركزية؛

– أمم ولد بيبات حماه الله، وزير الزراعة؛

– اسماعيل ولد عبد الفتاح، وزير المياه والصرف الصحي؛

– حمود ولد امحمد، المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء (تآزر)؛

– فاطمة بنت محفوظ ولد خطري، مفوضة الأمن الغذائي؛

– سيدي محمد ولد غابر، مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية؛

– الحسين ولد الناجي، المستشار القانوني برئاسة الجمهورية؛

– الحسن ولد أحمد، المدير العام لتشريفات الدولة.