أعلنت الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، تأجيل موعد إقامة نهائي كأس رئيس الجمهورية، من الرابع مايو المقبل، إلى الخامس والعشرين من نفس الشهر، لأسباب تتعلق بتضارب المواعيد.

وقالت الاتحادية، إن تلك الأحداث، تشمل انعقاد الجمعية العامة للاتحادية، يوم 5 مايو، واجتماع اللجنة التنفيذية للاتحادية يوم 4 مايو، الممهد لأعمالها، إضافة إلى الزيارة المهمة التي يؤديها وفد رفيع المستوى من الفيفا لمباني ومنشآت الاتحادية في الفترة من 29 إبريل إلى 5 مايو، وكونغرس الفيفا يوم 17 مايو 2024 في العاصمة التايلاندية بانكوك.